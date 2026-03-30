Türkiye’de Neden Sürekli Yağmur Yağıyor?

Türkiye genelinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Sosyal medyada ise bu durumun kaynağına dair ortaya atılan iddialar gündemde yeni bir tartışma başlattı.

Yoğun Yağmur Yağışının Sebebi Ne?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye’deki yoğun yağmur yağışının sebebi, atmosferdeki devasa alçak basınç sistemleri ve deniz suyu sıcaklıklarındaki küresel değişimler. Sosyal medyada yayılan iddiaların aksine uzmanlara göre İran’daki savaşın bulutları yönlendirmesi veya Körfez ülkelerindeki bulut tohumlama işlemlerinin aksaması gerçek sebep değil. Bu sistemler doğru olsa da bile sistemlerin çalışmaması Türkiye’deki yağış miktarını bu kadar büyük ölçekte etkileyemez. Uzmanlar, yağışların tamamen doğal meteorolojik döngülerden kaynaklandığını açıklıyor.

Sosyal mecralarda hızla yayılan teoriler ise şöyleydi;

İran’daki çatışmalar ve yoğun hava saldırıları, bölgedeki atmosferik basıncı değiştirerek bulutların rotasını saptırdı. Böylece yoğun yağışlı hava İran ve güney bölgeleri yerine Türkiye’ye yöneldi.

Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin yıllardır kullandığı Bulut Tohumlama (Cloud Seeding) teknolojisi. Savaş nedeniyle bu ülkelerin hava sahasında bu teknolojiler kullanılamadı. Bu da Türkiye’deki yoğun yağmurların bölgeye çekilmesini engelledi.

Bilim insanları bu iddiaları reddederken yaşanan yağışlı havaların mevsim normalleri dahilinde olduğunu belirtti. Hava durumundaki son verilere göre bu hafta boyunca da hava yağışları devam edecek.