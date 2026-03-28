Türkiye’nin son dönemlerinde gündemde en çok yer alan konulardan birisi Tuba Büyüküstün’ün filmi oldu. Sultana adı verilen film için özel hazırlıklar yaparak dikkat çeken ünlü oyuncu, ilk fragman ve fotoğrafların paylaşılmasıyla sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Tuba Büyüküstün’ün koltuk altının dahi incelendiği film için beklentiler şimdiden arttı.

Tuba Büyüküstün Film Fragmanı Yayınlandı

Meral adındaki bir direk dansçıcı kadının hayat hikayesinin anlatıldığı filmde Tuba Büyüküstün bu karakteri canlandıracak. Ali Kemal Güven’in yönetmenliğindeki filmde senaryoda ise Erdi Işık imzası bulunuyor. Filme hazırlanmak için 3 aydan beri direk dans dersi aldığı öğrenilen Tuba Büyüküstün film için hazırlanan tanıtımlara da damga vurdu.

Filmde Meral karakterinin yanı sıra yedi direk dansçısının hikayesine yer verilecek. Tuba Büyüküstün yanı sıra Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Itır Esen ve Şirin Sultan Saldamlı gibi isimler de rol alıyor. Direk dansçıcı rollerindeki bu isimlerin yanı sıra Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Nur Sürer ve Çağlar Çorumlu da filmde rol alacak isimler arasında.

Tuba Büyüküstün Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Film, 45. İstanbul Film Festivali’nde prömiyer yapacak. 9 Nisan ile 19 Nisan arasında gerçekleştirilecek bu etkinlik sonrasında film sinemalarda gösterime girecek. Tam tarihi ise belli değil.