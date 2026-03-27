The Traitors Türkiye geçtiğimiz günlerde tanıtılarak Türkiye’de geniş yer bulmuştu. Tanıtımların arından The Traitors Türkiye 1. bölüm izleyici ile buluştu. Yayınlandığı ülkelerde yüksek izlenme oranları alan ve Türkiye’deki beklentilerin de bu nedenle yüksek olduğu program ilk bölümüyle sınıfta kaldı.

Reyting sonuçlarında düşük izlenme seviyelerinde kalan programın geleceği ilk bölümü itibariyle konuşulmaya başlandı. Program hakkında en çok merak edilenlerden birisi ise çekim yeri oldu. Farklı atmosferi ve tarzıyla dikkat çeken The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? İşte programla ilgili detaylar…

İşte The Traitors Türkiye Çekim Yeri

The Traitors Türkiye Brüksel’de çekiliyor. Chateau Jemeppe olarak adlandırılan bir bölgede çekimi yapılan program için oldukça geniş bir ekip oluşturuldu. 45’i Türk olan 215 kişinin yer aldığı ekip tarafından The Traitors Türkiye hayata geçirildi. Tüm yarışmacılar Türkiye’den davet edilirken tüm konaklamaların şatoda gerçekleştirildiği açıklandı. Türkiye’ye özel uyarlanması nedeniyle Türkiye’nin pek çok simgesine de programda yer verildi.

Giray Altınok’un sunucu olarak yer aldığı programda Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

Hainler ve Masumlar olarak ikiye ayrılan yarışmacıların büyük ödül için gizemleri bulması, görevleri yerine getirmesi gerekiyor.