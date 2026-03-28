Telefonlarda 5G Geçme Rehberi Yayınlandı

1 Nisan 2026 itibariyle Türkiye’de operatörler 5G hizmeti sunmaya başlayacak. 5G uyumlu telefonlar ve SIM karta sahip olan aboneler, 5G geçişi yaparak Türkiye’de ilk kez 5G kullanacak kişiler arasında yer alabilecek. Çok daha hızlı bir internet deneyimi sunacak 5G ile mobil iletişimde yeni bir dönem başlatılacak. Yoğunluğa karşı daha iyi ve hızlı hizmet verebilecek operatörlerde hızlar megabitlerden gigabit seviyelerine çıkacak.

Şu ana kadar Türkiye’de stadyum gibi belirli alanlarda testleri yapılan 5G’de istenen sonuçlar alındı. 81 il merkezinde devreye alınacak 5G’nin 2 yıllık süre içerisinde tüm çekim noktalarında destekleneceği açıklandı. Bu nedenle ilk dönemlerde şehir merkezleri dışındaki alanlarda 5G deneyimi sınırlı olabilir.

Telefonlarda 5G’ye Nasıl Geçiş Yapılacak?

Mobil haberleşmede 5. nesil teknoloji olarak tanımlanan 5G’de öncelikle kullanıcıların 5G uyumlu bir cep telefonuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca SIM kartının da 5G desteği bulunması gerekiyor. Türkiye’de 4.5G için geçiş yapılan SIM kartlarda 5G desteği de bulunduğu için 4.5G desteğinin olduğu SIM kartlar için herhangi bir değişiklik yapılması gerekmiyor.

Teknolojik altyapı belli olduktan sonra ise operatörlerin belirlediği SMS hattına 5G talebi göndermek yeterli oluyor. Bu talebin üzerinden çok kısa bir süre içerisinde 5G geçiş yapılıyor. İşlemler tamamlandıktan sonra ise Ayarlar > Hücresel (Mobil) Ağlar bölümüne erişilerek LTE, 4.5G gibi yazan seçeneklerden 5G seçilmesi gerekiyor. Telefonlarının bu bölümüne giriş yapıldığında 5G seçeneğini gören kullanıcıların telefonlarının 5G desteklediğini de kolayca öğrenebiliyor.