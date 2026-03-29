Steam Türkiye’de Dolar Fiyatlandırması Kalkıyor mu?

Steam Türkiye’de milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz oyunların yanı sıra ücretli oyunların da satıldığı platformda 2023 yılı sonunda yeni bir sisteme geçilmişti. 2023 itibariyle Türkiye’de yerel fiyatlandırma iptal edilirken MENA-USB bölgesine dahil edilerek fiyatlandırma değiştirilmişti. Ancak Türkiye’de yüksek kur nedeniyle Steam Türkiye’de oyun fiyatları kısa süre içerisinde yüksek fiyatlara ulaştı. Bu durum nedeniyle Türkiye’den tepki alan Steam yeni bir sistemin duyurusunu yaptı.

Steam’de TL Geri mi Dönüyor

28 Mart tarihinde Valve tarafından Steam’e yönelik bir açıklama yapıldı. yapılan açıklamaya göre Steam’in faaliyet gösterdiği pazarda 37 farklı para birimi ve 4 bölge grubunda fiyatlandırma yapılacağı belirtildi. Geliştiriciler için de önemli bir adım olarak görülen bu durum, fiyatlandırmada 3 farklı seçenekten birisinin seçilmesiyle sonuçlanacak. Böylece Steam Türkiye’de de fiyatlar daha uygun sevilere çekilecek. Fiyatlandırmada uygulanacak 3 farklı sistem ise şöyle;

Döviz Kuru Dönüştürme – Belirli zaman içerisindeki döviz kurlarına göre

Satın Alma Gücü Dönüştürme – Ülkelere yönelik satın alma gücüne göre belirlenen parametrelere göre

Çok Değişkenli Dönüştürme – Yerel satın alma gücü, maliyet ve döviz kuru gibi farklı verilere göre

Yeni sistemle ilgili fiyatlar üzerinden de örnekleme yapıldı. Buna göre şu anda 70 dolarlık bir etikete sahip olan oyunda 3 farklı senaryoya göre fiyatlar şöyle olacak; satın alma gücüne göre 16,75 dolar, çok değişkenli dönüştürme modeline göre 31,99 dolar. Türkiye’de fiyatların düşmesi adına Valve cephesinden önemli bir adım atılmış olsa da şu anda geliştiricilerin hangi modele göre hangi pazarda ne kadarlık bir fiyat belirleyeceği merak ediliyor.