Kıskanmak Finali Resmen Duyuruldu! İşte Final Tarihi

Başrolünde Özgü Namal’ın yer aldığı ve büyük beklentilerle ekranlara gelen Kıskanmak dizisi için işler yolunda gitmiyordu. Son dönemlerde kurgusu ve reyting oranları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Kıskanmak için net karar verildi. Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reyting savaşında gerilerde kalan Kıskanmak final mi yapacak iddiaları yapılan son açıklamalarla cevap buldu.

Kıskanmak Ne Zaman Final Yapacak?

Özgü Namal’ın dışında Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi iddialı oyuncuların yer aldığı dizi, final ipuçlarını en son bölümünde vermişti. Ekranlara gelen son Kıskanmak bölümünde önemli bir zaman atlaması yapılmış, hikaye hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girmişti.

Final yapacak iddialarına yapım ekibi sessiz kalsa da dizi oyuncusu Özgü Namal final için net açıklamalarda bulundu. Dizide Seniha karakterini canlandıran oyuncu, “Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum” diyerek gelecek sezon olmayacağını ve bu sezon itibariyle dizinin final bölümüyle ekranlara geleceğini söyledi.

Kıskanmak Son Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin son bölümünde hikaye 1 yıl ileriye taşınmıştı. Mükerrem ortaya çıktı. Hikayede işler yeniden karıştı.