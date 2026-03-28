İller Arası Radar Noktaları Nerelerde? İşte Radar Sorgulama Ekranı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikteki güvenliği arttırmak adına Türkiye genelinde yapılan kontrollerde yeni bir döneme geçildi. Önceden vatandaşlarla paylaşılmayan radar noktaları için şeffaf bir hizmet anlayışı kapsamında online hizmet sunulmaya başlandı. 2026 radar noktaları için artık vatandaşlar online portal üzerinden güzergahlara göre radar verilerine erişebiliyor

İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları adı verilen sistemin vatandaşların erişimine açıklamasıyla 2026 itibariyle bu konudaki tüm soru işaretleri de giderilmiş oldu. Bu veriler kapsamında gidilecek güzergaha göre güzergah üzerinde kaç radar kontrol noktası olduğu, hız koridoru olup olmadığı gibi tüm verilere erişilebiliyor.

Türkiye’de hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Jandarma Genel Komutanlığı trafik birimlerinin yürüttüğü denetimler tek sistemde bir araya getirilerek sunulan hizmette veriler 30 dakikada güncelleniyor.

İller Arası Radar Noktaları Sorgulama Ekranı

İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları başlığı ile https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari adresi üzerinden sunulan hizmette sorgulama yapmak oldukça basit. Sayfaya erişim sağladıktan sonra yolculuk yapılacak güzergah il ve ilçe bilgilerinin girilmesinin ardından il il ne kadar radar olduğu öğrenilebiliyor.

Sürücülerin bu bilgilere erişebilmesi, yollarda daha dikkatli ve kurallara uygun seyretmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bakanlık, tüm vatandaşları yola çıkmadan önce icisleri.gov.tr adresinden güzergahlarını kontrol etmeye davet ediyor.