Dün Akşam Survivor’da Kim Elendi? İşte Survivor Son Bölümde Veda Eden İsim

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026’da dün akşam nefes kesen bir eleme düellosu ve kritik bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. İzleyicilerin merakla takip ettiği Survivor’da kim elendi sorusu da dün akşamki mücadelenin ardından yapılan Kader Konseyi’nde verilen kararla yanıt buldu.

Survivor’da Dün Akşam Kim Elendi?

Survivor’da 29 Mart 2026 Pazar akşamı yayınlanan son bölümde elenen isim Nisanur oldu. Sude ile girdiği eleme düellosunu 5-2’lik skorla kaybeden Nisanur, Kader Konseyi’ne çıktı. Takım içinde yapılan oylamada oyların eşit çıkması üzerine, yarışmacılar kendi aralarında değerlendirme yaptı. Takımın ortak kararı Nisanur’un takıma dahil edilmemesi yönünde oldu. Bu kararla 29 Mart 2026 Pazar akşamı Survivor kim elendi sorusu Nisanur ismiyle netlik kazandı.

Survivor 2026 Son Bölümde Neler Yaşandı?

Survivor son bölümde, hem fiziksel hem de psikolojik sınırlar zorlandı. Ödül oyununun hemen ardından, gözler haftanın en kritik aşaması eleme düellosuna ve ada konseyine çevrildi. Her iki takımın da son saniyeye kadar vazgeçmediği yarışta kazanan Mavi takım oldu ve ödül mavi takıma gitti.