Bize Bir Şey Olmaz Kaç Bölüm? 5. Bölüm Ne Zaman?  

Türkiye’de özel olarak hazırlanan yerli yapımlar dijital platformlarda ilgi görmeye devam ediyor. Ekranlara taşınan son dizi Bize Bir Şey Olmaz olurken Disney+ tarafından yapılan ilk tanıtımlar dahi büyük ilgi gördü. Mert Ramazan Demir ve Miray Daner gibi iki ünlü ismin başrollerinde yer aldığı dizi hikayesi, oyuncuların performansıyla dikkat çekti.

Bize Bir Şey Olmaz Kaç Bölüm?

Bize Bir Şey Olmaz 8 bölüm olarak ekranlara gelecek. Dizinin ilk dört bölümü aynı anda yayınlanırken çok kısa bir süre içerisinde dizinin tüm bölümleri izlendi. İzleyenlerin büyük ilgi göstermesi sonrasında ise Bize Bir Şey Olmaz 5. bölüm gündem oldu. 25 Mart 2026 tarihinde yayına alınan ve üzerinden 4 gün geçmesine rağmen yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İlgi gören projenin kalan bölümleri için de soru işaretleri giderildi.

Bize Bir Şey Olmaz 5. Bölüm Ne Zaman?

Bize Bir Şey Olmaz 5. bölüm 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Disney+’da olacak. 5. bölümün ardından kalan 3 bölüm için yayın takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak Disney+ projelerinde genellikle her hafta 1 bölüm ekranlara getirildiği için Bize Bir Şey Olmaz projesinde de benzer bir durumun takip edilmesi bekleniyor.

Ezel ve Suskunlar gibi dizilerde imzası bulunan Pınar Bulut’un kaleminden çıkan dizide Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in dışında yer alan projeler şöyle; Fırat Tanış, Ece Sükan, Yüsra Geyik, Sercan Badur, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Derin Beşikçioğlu ve Yılmaz Bayraktar.