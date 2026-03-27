Arka Sokaklar Yeni Bölüm Yok Mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar, Cuma akşamlarının vazgeçilmez isimlerinden birisi. Yıllar geçmesine rağmen yüksek izlenme oranları alan dizi için bu akşam milyonlarca kişi ekran başına geçti. Yüksek izlenmeleriyle yayın hayatına devam edecek dizi için bu akşam ekran başına geçenler hayal kırıklığı yaşandı. Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak soruları da arka arkaya geldi. Peki gerçek ne?

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok. Normalde yeni bölümünün yayınlanacağı duyurulan dizi son anda alınan karar ile iptal edildi. Bu nedenle de Arka Sokaklar yeni bölüm bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı. Arka Sokaklar yeni bölümü yerine farklı bir yapıma da yer verilmezken Arka Sokaklar tekrar bölümü ekranlara getirildi.

Arka Sokaklar yeni bölümün iptal edilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada Kanal D’ye, yapım ekibine ve yönetmen isimlere gözler çevrilmiş durumda. Ancak hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle Arka Sokaklar neden yayınlanmadı sorusu da gündemde geniş yer buldu.

Arka Sokaklar yeni bölümünün haftaya Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor.