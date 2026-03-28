Aleyna Kalaycıoğlu Hangi Cezaevinde Kalıyor? Şartları Neler?

Türkiye’de Survivor yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan ve gündemin yakından takip ettiği isimlerden birisi olan Aleyna Kalaycıoğlu, tutuklanmıştı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturmada önce gözaltına alınan ardından ise cezaevine gönderilen şarkıcı-model Aleyna Kalaycıoğlu hakkında çok konuşulan iddialar ortaya atılmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu ile 7 şüphelinin cezaevinde yer aldığı soruşturmada Kalaycıoğlu’nun ağır şartlar altında cezaevinde kaldığı öne sürülmüştü.

Aleyna Kalaycıoğlu İddiaları Konuşulmuştu

Aleyna Kalaycıoğlu’nun ağır şartlar altında kaldığı, dönüşümlü bir şekilde yatakların kullanıldığı ve ünlü ismin hiç yemek yiyemediği öne sürülmüştü. Bu iddiaların sosyal medyada yayılması ve gerçek sanılmasını ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda gündemdeki iddiaların gerçek olmadığı belirtilirken Aleyna Kalaycıoğlu’nun 4 kişilik odada kaldığı, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ve herhangi bir kavga durumunun olmadığı ifade edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu Hangi Cezaevinde Kalıyor

Aleyna Kalaycıoğlu Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalıyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle;

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m²’dir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir