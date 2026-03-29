2026 Adana Portakal Çiçeği Festivali Başlıyor! Festival Ne Zaman?

Adana’da her bahar öncesinde düzenlenen ve baharın müjdecisi olarka kabul edilen Adana Portakal Çiçeği Festivali için beklenen açıklama yapıldı. 2026 Adana Portakal Çiçeği Festivali takviminin netleşmesiyle festivalin 14. yıldönümü için geri sayıma geçildi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği festival bu yıl da renkli sahnelere tanıklık edecek.

2026 Adana Portakal Çiçeği Festivali Ne Zaman Başlıyor?

Adana Portakal Çiçeği Festivali 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. 5 Nisan 2026 günü son bulacak etkinlik, 5 gün Adana’da unutulmaz anlar sunacak. Türkiye’de bu festivalden başka sokak karnavalı olmadığı için her yıl yüksek bir katılım görülüyor. Nisan ayının ilk günleri itibariyle başlayacak olan festival Çarşamba ve Pazar günleri arasında olacak.

İşte 2026 Adana Portakal Çiçeği Festival Programı

2026 Adana Portakal Çiçeği Festival programı belli oldu. Konser ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı festival programı şöyle;